Por Gonçalo Teles 07 Julho, 2022 • 14:25

Um incêndio na localidade de Frágua, no concelho de Sever do Vouga, em Aveiro, está a mobilizar mais de 190 operacionais e nove meios aéreos, segundo dados disponíveis no site da Proteção Civil.

Estão também no local mais de 55 meios de apoio e o alerta para o fogo foi dado às 12h21.