Oito portugueses retidos no Jibuti

Oito portugueses e um francês que trabalham para a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal estão retidos no Jibuti, tendo sido o voo militar previsto para esta quarta-feira novamente cancelado.

João Nogueira, técnico de qualidade, diz que a fase de manutenção prevista está alcançada, mas "o aeroporto foi encerrado e ficámos sem maneira de sair daqui. Tentamos pela via francesa, através de voos militares que saem daqui. Éramos para sair amanhã, quarta-feira, mas há prioridades de franceses e pessoas com dificuldades e somos sempre colocados no fim da fila".

Após inscrição na lista de repartição, aguardando vaga, João Nogueira continua a sua missiva de voltar para casa, "entrámos em contacto com o consultado francês de Jibuti e disseram-nos que o voo está completo, que temos de aguardar outra oportunidade".

Segundo o mesmo, o consulado português não traz as respostas desejadas, visto que "não há abertura nenhuma e o consulado estava hoje fechado".

A equipa portuguesa chegou em janeiro a Jibuti e tinha previsto sair do país no final do mês de fevereiro.

"Queremos ir embora não só por termos terminado a nossa tarefa, mas pelo perigo eminente do que está acontecer. Durante algum tempo não havia nenhum infetado, e foram hoje confirmados três casos. As condições aqui não são as mesmas do que em qualquer país europeu. O que sabemos é que há três caso, mas as notícias valem o que valem perante a miséria, e agora com o controlo de sanidade", explica.

Na semana passada, a primeira medida tomada pelo Jibuti para travar a propagação do vírus foi o encerramento do aeroporto desde dia 18 de março, assim como a tomada de medidas de contenção perante o alastramento da Covid-19, nomeadamente com o uso de máscaras.

Os bares fecham as portas, assim como os restaurantes. Segundo João Nogueira, "ontem saiu um comunicado para as pessoas ficarem em casa", à semelhança do que está a acontecer na Europa.

O Presidente do país, Ismaël Omar Guelleh, decretou também uma semana de folgas para os funcionários, excluindo os profissionais de saúde, polícia e militares.

O fim do pesadelo pareceria no entanto alcançável. "Está previsto outro avião militar francês dia 1 de abril, mas acho que só tem dez vagas, não é muito e como há muita espera e muitos franceses, isto não é nada. Não temos muita esperança."

Enquanto o regresso se revela impossível, "não saímos do hotel e vamos ao supermercado uma vez por semana".