Oito urgências pediátricas de Lisboa deverão fechar à noite, fins de semana e feriados

Por Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 03 Março, 2023 • 07:31

A região de Lisboa deve ficar sem oito urgências pediátricas durante a noite, aos fins de semana e feriados. O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, já tinha anunciado que o plano vai ser revelado na próxima semana. O semanário Expresso adianta que, das 12 urgências pediátricas na Grande Lisboa, apenas quatro deverão funcionar sem constrangimentos.

Santa Maria, Dona Estefânia, Amadora-Sintra e Garcia de Orta: são estes os quatro hospitais onde as urgências pediátricas vão continuar abertas 24 horas por dia. Os outros oito hospitais que têm urgências pediátricas na região da Grande Lisboa devem fechar durante a noite, aos fins de semana e feriados. O jornal Expresso adianta que, ao contrário do que acontece com o plano para as urgências de ginecologia e obstetrícia, o encerramento não é rotativo, mas sim definitivo.

A ideia é replicar o modelo usado há vários anos, na região do Porto, onde as urgências estão concentradas no hospital São João. Contudo, sendo Lisboa uma área com mais dificuldades, haverá quatro urgências pediátricas centrais e, se for necessário, os médicos serão mobilizados para reforçar as escalas, naquilo que se chama de "migração laboral".

Esta mobilização entre hospitais já está a ser testada com bons resultados. O diretor de pediatria do Hospital Dona Estefânia explica ao Expresso que as equipas do Hospital São Francisco Xavier, com a urgência fechada a partir das 21h00, têm ido fazer uma noite de banco no Dona Estefânia e o esquema tem funcionado "muito bem".

Gonçalo Cordeiro Ferreira adianta que o encerramento das urgências pediátricas não implica que as crianças fiquem internadas nos quatro hospitais centrais. Serão atendidas nessas urgências, mas se tiverem de ficar internadas terão de ser transferidas para os hospitais de origem.

O Expresso escreve ainda que a direção executiva do SNS está a ouvir todos os intervenientes e a solução final deve ser decidida numa reunião marcada para a próxima terça-feira.