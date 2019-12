Oleiros até "gastou mais dinheiro na limpeza da floresta do que o previsto"

O autarca vinca que "o que é referido na auditoria é que houve limpeza para além do que o que estava previsto" © Maria João Gala/Global Imagens

O presidente da câmara de Oleiros rejeita as críticas da longa auditoria do Tribunal de Contas que esta quarta-feira atribui um cartão vermelho às autarquias no que diz respeito à prevenção de incêndios. Entre as conclusões é também apresentada a recomendação ao Governo de que altere a lei.

Ouvido pela TSF, o autarca de Oleiros realça que o município até excedeu o que estava previsto no plano de defesa das florestas. "Os reparos que são feitos relativamente à câmara de Oleiros são de que acabou por gastar mais dinheiro na limpeza da floresta do que aquilo que estava previsto no plano", argumenta Fernando Marques Jorge, que não tem dúvidas de que Oleiros ainda foi "além do plano".

Fernando Marques Jorge, ouvido pelo jornalista Rui Silva, defende as medidas adotadas pela câmara de Oleiros

"Os únicos aspetos que não são cumpridos na íntegra relacionam-se com os privados na limpeza dos seus terrenos", defende também o autarca. Para Fernando Marques Jorge, no entanto, nem as organizações falharam: "Todas as instituições, quer a EDP, quer as Estradas de Portugal, e outras, cumpriram o plano."

O presidente da Câmara Municipal de Oleiros vinca que "o que é referido na auditoria é que houve limpeza para além do que o que estava previsto no plano".