Ómicron causa 90% dos casos em Portugal, PSD quer "campanha séria" e outros destaques TSF

O INSA revela ter havido um "aumento abrupto" de infeções pela variante Ómicron, pouco tempo depois de esta ter sido detetada em Portugal

A Ómicron já é responsável por 90% das infeções por Covid-19 em Portugal. De acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a variante Ómicron teve um "aumento abrupto" que ocorreu pouco tempo depois de serem detetados os primeiros casos no país.

Mas há uma nova variante a preocupar os especialistas. Em França, foi identificada uma nova variante da Covid-19, a IHU, que estará ligada a viagens entre o país europeu e os Camarões.

A China colocou mais uma cidade em confinamento, a pouco tempo de se iniciarem os Jogos Olímpicos de Inverno. É a segunda cidade chinesa a ficar em confinamento em menos de duas semanas.

O dia 30 de janeiro já está no centro das atenções dos partidos políticos. Já com debates a decorrer e com a campanha à porta, o PSD diz que "em política não vale tudo". Pela voz do secretário-geral do partido, José Silvano, os sociais-democratas apelam ao PS para "que mantenha a serenidade e faça uma campanha séria".

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, anunciou que a preparação para as eleições vai envolver 90 mil pessoas e que há material para abrir 15 mil mesas de voto no dia 30 de janeiro. Dessas, 1300 serão para o voto antecipado em mobilidade, uma duplicação da capacidade em relação às presidenciais do ano passado.

O primeiro debate do dia pôs dois partidos de esquerda frente a frente. Catarina Martins diz que o Bloco de Esquerda quer "negociar a legislatura" e Rui Tavares, fundador do Livre, insiste num acordo escrito à esquerda. A coordenadora bloquista acusou o Livre de "falta de concretização", enquanto Rui Tavares fala em "intransigência" do Bloco nas negociações do Orçamento do Estado.

No Dakar, a França está a investigar uma explosão por, possivelmente, ter sido um ato terrorista. Em causa está o carro de Philippe Boutron que explodiu no dia 30 de dezembro, ainda antes de a prova começar. O piloto francês ficou ferido com gravidade.

"O Século" nasceu há 141 anos. Foi no dia 4 de janeiro de 1881 que foi lançada a primeira edição do jornal que durou até 1979, quando fechou portas por problemas financeiros. A TSF foi ouvir as histórias dos 99 anos do jornal com ajuda de Mário Zambujal, antigo chefe de redação d' "O Século".