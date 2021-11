Ómicron em Portugal, DGS aperta plano de testagem e outros destaques TSF

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © André Kosters/Lusa

A nova variante da Covid-19 chegou a Portugal. O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) informaram que foram identificadas 13 infeções "associadas a casos de infeção de jogadores do B SAD, dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul". Graça Freitas já veio esclarecer que estes casos não dizem respeito apenas aos jogadores da B SAD, mas também ao staff da equipa.

Em entrevista à TSF, a diretora-geral da Saúde adiantou que será feita uma "identificação mais alargada dos contactos", com um plano de testagem "muito rigoroso" com o objetivo de "quebrar cadeias de transmissão". Os contactos "permanecem isolados e serão submetidos a testagem regular, o mais precocemente possível, ao 5.º e ao 10.º dia".

Graça Freitas disse também não ter opinião acerca da realização do jogo do Benfica com a B SAD, já que a competência das autoridades de saúde não é fazer a avaliação dos jogadores que ficaram e não ficaram isolados. A diretora-geral da Saúde detalhou que por terem tido contacto com jogadores da B SAD, também os jogadores do Benfica serão testados, "pelo princípio da precaução" e por se tratar de uma nova variante, ainda pouco conhecida. No entanto, contactado pela TSF, o Benfica informou que ainda não foi contactado pelas autoridades de Saúde.

A diretora-geral da Saúde adiantou que a nova variante Ómicron, sendo mais transmissível, "vai propagar-se por todo o mundo". A Organização Mundial da Saúde alertou para um "risco muito elevado" relativamente à nova variante, devido ao potencial para ser mais resistente à imunização e mais contagiosa. "Os vírus não conhecem fronteiras", afirmou Graça Freitas.

Também na ordem do dia está o transporte de pesados de mercadorias que pode estar em risco, devido à escassez no mercado de um aditivo obrigatório nos motores a diesel mais modernos que tem como objetivo reduzir as emissões poluentes. O composto chama-se AdBlue e sem ele os veículos a gasóleo não circulam. Devido ao recente aumento dos preços do gás e da eletricidade, três dos maiores produtores europeus de AdBlue pararam temporariamente a produção e como consequência os preços estão a galopar.

Ainda sobre as eleições diretas do PSD, Salvador Malheiro, um dos dirigentes social-democratas mais próximos de Rio, exaltou, em entrevista à TSF, a vitória do presidente do partido, falando de um resultado "extremamente clarificador" que se deveu ao percurso "inequívoco" do antigo presidente da Câmara Municipal do Porto. Relativamente ao jogo entre a B SAD e o Benfica no fim de semana, Salvador Malheiro considerou que "é um assunto que nos envergonha a todos".