Ómicron no centro da pandemia, B SAD, Benfica e Liga trocam acusações e outros destaques TSF

29 Novembro, 2021

A nova variante, batizada pela Organização Mundial da Saúde como Ómicron, continua no topo da atualidade. Em declarações à TSF, a diretora-geral da Saúde, reiterou que "os vírus não conhecem fronteiras". Graça Freitas assumiu que a nova variante, identificada inicialmente na África do Sul, "exige o isolamento mais proativo e a testagem mais intensa".

Nestas declarações à TSF, a diretora-geral da Saúde confirmou que, até ao momento, foram identificados em Portugal 13 casos da nova variante. Todos os contágios com a estirpe Ómicron estão associados à equipa da B SAD. Graça Freitas prometeu que os casos serão submetidos a um plano de testagem muito rigoroso.

E no que diz respeito ao jogo polémico de sábado entre a B SAD e o Benfica, a Liga reuniu-se de emergência esta tarde. No final, em comunicado, o organismo que tutela o futebol nacional exigiu explicações da delegada de saúde, que deu luz verde à presença de nove jogadores da formação lisboeta.

Em reação a este comunicado, a B SAD ataca o relatório do delgado, divulgado pela Liga. O clube liderado por Rui Pedro Soares considera que o documento "é manipulado e atinge requintes de má-fé.

Também o Benfica reagiu, dizendo que "não foi parte ativa na decisão de ir a jogo e esclarece que foi obrigado a apresentar-se em campo".

Na sequência do jogo polémico com a B SAD, o clube da Luz realizou testes à covid e, de acordo com o que a TSF apurou, todos deram negativo.

Ainda sobre a Covid-19, o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, está internado. A autarquia informou que o autarca está hospitalizado na ala de cuidados intermédios. Isaltino Morais testou positivo no passado sábado.

Os médicos de saúde pública estão preocupados com o aumento da incidência da Covid-19. O especialista Ricardo Mexia não esconde preocupação, mas admite que para já, as medidas anunicadas pelo Governo para conter a pandemia e a nova variante são suficientes.

Ainda a marcar a atualidade, está uma notícia que leva preocupação ao setor dos transportes. O adblue, um aditivo para motores a diesel, já falta em algumas prateleiras. A escassez deste produto pode forçar a paragem do transporte de mercadorias.

O Novo Banco avançou esta segunda-feira com uma ação de execução contra Luís Filipe Vieira. O antigo presidente do Benfica terá de pagar um montante de 7,6 milhões de euros.

A terminar, destaque para a sétima Bola de Ouro de Lionel Messi. O argentino superou, mais uma vez, a concorrência. Na votação, Cristiano Ronaldo ficou em sexto lugar. Confira a lista de vencedores divulgada na cerimónia que decorreu em Paris.