OMS avisa: "Nada garante que vai existir uma vacina"

© AFP

Por Nuno Guedes 21 Agosto, 2020 • 19:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Não existe nenhuma garantia de que o Mundo vai ter uma vacina contra a Covid-19, nem essa vacina, a existir, vai acabar com a pandemia.

O alerta é do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), numa altura em que existe uma verdadeira corrida entre vários países e farmacêuticas para encontrar uma vacina.

Portugal é, aliás, um dos países que já garantiu a compra dessa vacina, através da União Europeia, junto de duas das farmacêuticas que a estão a tentar desenvolver.

Em conferência de imprensa, Tedros Ghebreyesus detalhou que, de facto, "uma vacina vai ser uma ferramenta vital e esperamos tê-la o mais rapidamente possível, mas não existe nenhuma garantia de que vamos ter essa vacina. E mesmo que tenhamos uma vacina ela não vai acabar, sozinha, com a pandemia", avisa o responsável da organização para a saúde que funciona junto da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Temos de aprender a controlar e gerir este vírus com as ferramentas que temos hoje e fazer os ajustamentos no nosso dia a dia necessários para nos mantermos seguros", afirmou.

Sobre a duração da pandemia, o diretor-geral da OMS fez uma comparação com o tempo que demorou a desaparecer a gripe espanhola, há um século, que durou de 1918 a 1920.

"Claro que com a maior conexão que existe hoje entre pessoas o vírus tem mais hipóteses de se espalhar, de se mover mais rapidamente. Mas ao mesmo tempo temos a tecnologia e o conhecimento de como parar o vírus. Esperamos acabar com esta pandemia em menos de dois anos", vaticinou Tedros Ghebreyesus.