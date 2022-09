OMS vê fim da pandemia "próximo", supermercados e distribuidora multados e outros destaques TSF

© Ina Fassbender/AFP

Os primeiros sinais de que a pandemia causada pela Covid-19 pode estar a chegar ao sprint final estão dados. Esta quarta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que o mundo nunca esteve numa posição tão boa para acabar com a pandemia que matou milhões de pessoas.

Na sequência de um caso que começou em novembro de 2020, a Autoridade da Concorrência multou as cadeias de supermercados Auchan, Modelo Continente e Pingo Doce, bem como o fornecedor comum de bebidas alcoólicas Active Brands/Gestvinus em 5,6 milhões de euros, por participarem num esquema de fixação de preços.

No regresso das sessões plenárias ao parlamento, a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, criticou o Governo por festejar o elevado número de estudantes colocados, este ano, na 1.ª fase concurso de acesso ao ensino superior, mas, depois, não garantir que esses alunos têm alojamento.

O regresso dos trabalhos na Assembleia da República, depois das férias parlamentares, também ficou marcado por despedidas, regressos e estreias. Rui Rio deixa o lugar de deputado do PSD, aplaudido por todo o hemiciclo, e à bancada do PS regressam os antigos líderes da saúde: Marta Temido e António Lacerda Sales.

Durante uma visita a Viseu, Luís Montenegro considerou, perante os jornalistas, que a proposta da Comissão Europeia de taxar os lucros excedentários nos combustíveis fósseis não faz sentido em Portugal.

Na estreia de Santana Lopes no espaço Não Alinhados, esta quarta-feira, o autarca da Figueira da Foz revelou parte de uma conversa que teve com Vladimir Putin, em 2004, em que o chefe de estado russo afirmou que não queria a Ucrânia na NATO e que era "indiscutível" o facto de a Crimeia pertencer à Rússia.

Também após uma conversa com Putin, mas no presente, António Guterres alertou para a possibilidade muito distante de um acordo de paz na Ucrânia. De acordo com o secretário-geral da ONU, as probabilidades de um cessar-fogo "são mínimas", frisando que continuará a perseguir esse objetivo.

Quatro dias depois, o homem suspeito de atingir a tiro uma criança no centro comercial Almada Fórum, este sábado, ficou em prisão preventiva e está indiciado por seis tentativas de homicídio. A medida de coação, a mais grave prevista na lei, foi aplicada após o primeiro interrogatório judicial.