Onda de calor em quase todo o território nacional durante a próxima semana

© Vincent Jannink/EPA

Por Paula Dias com Sara Beatriz Monteiro 12 Julho, 2020 • 10:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As temperaturas vão estar, nos próximos dias, acima dos valores normais mesmo para o mês de julho. Só na terça-feira haverá uma ligeira descida dos valores máximos. De resto, é sempre a subir. Por isso, a meteorologista Cristina Simões fala numa onda de calor.

"As temperaturas estão acima do habitual para o mês de julho durante esta semana. Daí também o aviso nível amarelo para quase todo o território. A manterem-se estas temperaturas estaremos em presença de uma onda de calor em quase todo o território", explica em entrevista à TSF.

Cristina Simões adianta que as máximas previstas vão rondar os 40 graus, em muitas regiões: "Vai-se manter os 40 graus no Alentejo, nos distritos de Évora e Beja, também no Vale do Tejo, Setúbal, mesmo Lisboa terá temperaturas elevadas. Na segunda-feira poderá ir a 36, 37 graus. O Porto terá temperaturas à volta dos 30 graus durante toda a semana."