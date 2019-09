Ondas até 15 metros e ventos de 200 km/h. Açores em aviso vermelho devido a furacão

A população dos Açores está a preparar-se para enfrentar a chegada do furacão Lorenzo © Orlando Almeida / Global Imagens

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu, esta segunda-feira, avisos vermelhos para as ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores, devido à prevista passagem do furacão "Lorenzo" na região, na quarta-feira.

O aviso vermelho para as Flores e Corvo (grupo Ocidental) referente a agitação marítima vai vigorar entre as 0h00 e as 12h00 de quarta-feira, tendo em conta as previsões de ondas de 10 a 15 metros de altura, podendo a altura máxima atingir os 25 metros. Estão previstas ainda rajadas máximas de 190 quilómetros por hora e há uma probabilidade de 40% de o vento ser superior a 200 quilómetros por hora.

Para o grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso vermelho referente a agitação marítima estará em vigor entre as 6h00 e as 15h00 de quarta-feira, período em que são esperadas ondas de nove a 12 metros de altura, podendo a altura máxima atingir 22 metros. Há ainda para este grupo aviso vermelho relativo a vento, entre as 3h00 e as 12h00 de quarta-feira, com previsão de rajada máxima de 160 quilómetros por hora.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelo e laranja para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

Face a estas previsões, a Proteção Civil dos Açores emitiu um alerta a recomendar a adoção de medidas de autoproteção.

Furacão perde intensidade

O "Lorenzo", que esta manhã encontrava-se a aproximadamente 1.800 quilómetros a sudoeste dos Açores, passou esta segunda-feira à categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas está prevista uma "diminuição da intensidade nos próximos dias".

Segundo um comunicado emitido esta manhã pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 9h00 o furacão - que na noite de domingo era descrito como de categoria 4 e já teve outras classificações - deslocava-se "para norte/nordeste a uma velocidade de 20 quilómetros por hora".

A escala de Saffir-Simpson mede a intensidade dos furacões entre os níveis 1 e 5, sendo 5 o nível mais intenso.

"Mantendo-se as previsões da trajetória, o centro do furacão deverá passar muito próximo do grupo Ocidental (Flores e Corvo), afetando assim todo o arquipélago na próxima quarta-feira", lê-se no comunicado assinado pela meteorologista Elsa Vieira, da delegação dos Açores do IPMA.

No entanto, "devido à distância a que o furacão se encontra", o IPMA reitera que "existe ainda incerteza relativamente à trajetória exata e à respetiva intensidade com que poderá atingir o arquipélago".

Ilha das Flores preparada para o pior

A Câmara Municipal de Santa Cruz, na Ilha das Flores, garante que está tudo preparado para enfrentar o Lorenzo.

Em declarações à TSF, o autarca José Carlos Mendes adiantou que os quase 4 mil habitantes da ilha sabem exatamente o que fazer e que as medidas de prevenção já estão a ser aplicadas.

"Toda a gente está informada e apreensiva com a passagem deste temporal. Um fenómeno desta natureza não é de encarar de ânimo leve, de forma nenhuma", declarou.

"Estamos a tomar as medidas que habitualmente se tomam nestas alturas, com redobrada preocupação, tendo em atenção a intensidade com que o Lorenzo possivelmente nos irá afetar, especialmente a nível de linhas de água, toda a costa marítima e a nível das habitações (...). E também prevendo outras situações mais complicadas, como ter de alojar pessoas e dar-lhes alimentação e serviços de saúde", refere o presidente da Câmara de Santa Cruz. "Está tudo a ser tratado no sentido de, se eventualmente as coisas se complicarem, estarmos preparados para poder acudir a quem necessitar."

O autarca revelou ainda que "foram enviados alguns bombeiros para reforçar o corpo de intervenção" e que também "ao nível da saúde serão reforçados os meios".

Corvo também de sobreaviso

O presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva, à saída de uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, explica que, na ilha de 440 habitantes, durante segunda e terça-feira, as autoridades vão fazer de tudo para mitigar os perigos da chega do furacão Lorenzo.

"Aquilo que ficou decidido foi tomar as máximas precauções, tendo em conta que a passagem do furacão será mais forte durante a noite e que as pessoas deverão estar em casa e o mais recolhidas possível", refere o autarca.

Uma das iniciativas será também "passar a palavra" em locais públicos,como no caso da missa de domingo e de uma palestra numa escola esta segunda-feira.

O Corvo tem a postos uma equipa de 50 elementos com alguns reforços: "Temos equipas preparadas, quer de bombeiros, quer da comissão municipal da Proteção Civil."