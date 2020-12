© Biel Alino/EPA

É e será, possivelmente, a pergunta mais repetida pelas crianças de todo o mundo.

A véspera de Natal é, por tradição, o dia em que o Pai Natal sai de casa para distribuir prendas por todo o mundo e, como todos queremos saber quando recebemos as nossas, nada melhor do que acompanhar o percurso do senhor de barbas brancas.

Então, afinal, onde está o Pai Natal? Para saber é só carregar aqui.