Onde nascer no Natal, da Moldova para Portugal e outros destaques TSF

"Segurança e previsibilidade" são as palavras-chave que levaram ao desenho do plano "Nascer em Segurança no Serviço Nacional de Saúde" (SNS). O diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, revela que o objetivo na região de Lisboa e Vale do Tejo é evitar o encerramento das urgências em Vila Franca de Xira e no Barreiro-Montijo, como estava anteriormente planeado.

Em resposta, em declarações à TSF, Diogo Ayres de Campos critica a direção-executiva do SNS, afirmando que abrir e encerrar urgências de ginecologia e obstetrícia "não é compatível" com quem está em trabalho de parto.

A região Norte e o Algarve vão manter a totalidade dos blocos de parto a funcionar no Natal, mas todas as outras regiões têm constrangimentos. Veja aqui com o que pode contar:

Também o funcionamento dos centros de saúde pode ter alterações nos próximos dias. No dia 24 vão estar abertos 221 centros de saúde e no dia de Natal estarão abertos 180. Consulte aqui os horários:

Um voo humanitário com 170 refugiados ucranianos chega esta quinta-feira a Lisboa e, algumas horas após aterrar em Portugal, partirá de novo para a Moldova com 15 toneladas de bens de primeira necessidade.

Os sonhos de uma vida mais confortável para os espanhóis ganham uma esperança redobrada no dia 22 de dezembro de cada ano. O El Gordo, nome da lotaria natalícia de 'nuestros hermanos', é um evento nacional e há poucos céticos que conseguem passar ao lado do sorteio.

O Benfica recebeu uma oferta de um clube europeu para vender já em janeiro o passe do médio argentino. A oferta chegou aos 100 milhões de euros, mas a direção do presidente Rui Costa recusou.