Onde votar e o que levar. Tudo o que precisa para um dia de eleições em segurança

Um manual de instruções para votar durante a pandemia.

No próximo domingo é dia de os portugueses irem às urnas escolher o próximo Presidente da República. Com o país a viver a pior fase da pandemia de Covid-19, há várias regras e recomendações a seguir. Uma delas é levar a própria caneta, para mitigar as hipóteses de contágio com coronavírus.

Além disso, deve desinfetar as mãos e o documento de identificação, antes e depois de o entregar ao escrutinador que estiver na sua mesa de voto, onde deve permanecer o menor tempo possível. Enquanto estiver na fila, respeite a distância de segurança e o uso de máscara.

De que documentos preciso para poder votar?

Para exercer o direito de voto deve levar o bilhete de identidade ou cartão de cidadão.

Se tiver o cartão de cidadão caducado, não se preocupe. Pode votar na mesma. O Ministério da Justiça esclareceu que quem tiver o cartão expirado a partir de 24 de fevereiro de 2020 pode "identificar-se junto da mesa de voto com esse mesmo cartão, não sendo necessária a apresentação de qualquer outro documento de identificação" nem comprovativo de que já pediu a renovação do mesmo.

Caso não tenha o cartão de cidadão ou bilhete de identidade, consigo, pode apresentar outro documento com uma fotografia atualizada e que seja habitualmente usado para identificação, como o passaporte ou a carta de condução, por exemplo.

Há também a hipótese de identificar-se através de dois eleitores que atestem, sob compromisso de honra, a sua identidade ou caso exista reconhecimento unânime dos membros de mesa.

Como sei onde votar?

Existem três formas de encontrar a sua secção de voto: pela internet, através de um sms grátis ou consultando o edital afixado na sua Junta de Freguesia ou Câmara Municipal.

Se optar por consultar o local de voto pela internet, só tem de aceder ao site do recenseamento eleitoral do Ministério da Administração Interna, preencher o primeiro campo com o seu número do cartão de cidadão e o segundo com a sua data de nascimento. Por fim, apenas tem de introduzir o código de confirmação que surge na imagem. Quando clicar em pesquisar, será automaticamente informado do local de voto, com a respetiva morada e o número de secção.

O sms grátis também é uma opção segura. Apenas precisa de enviar uma mensagem de texto para o número "3838" com a mensagem "RE XXXXXXXX AAAAMMDD". "XXXXXXXX" corresponde ao número do seu cartão de cidadão e "AAAAMMDD" corresponde à sua data de nascimento. Caso seja maior de 18 anos e esteja recenseado para as eleições presidenciais, irá receber de volta a informação do local onde pode votar e a respetiva secção de voto.

Tenha também em conta que a administração eleitoral informou, este sábado, que foram alterados 20 locais de voto nas eleições presidenciais de domingo, em sete concelhos do país, para garantir a segurança devido à pandemia. As mudanças das mesas de voto, para locais maiores, vão acontecer nos concelhos de Aljustrel, Mirandela, Vila Flor, Coimbra, Soure, Marco de Canaveses, Coruche, Ourém, Santarém e Viana do Castelo.

Que restrições vou encontrar nas assembleias de voto?

Tal como nos anos anteriores, a votação vai acontecer entre as 8h00 e as 19h00. Após a hora de encerramento das urnas, só vão poder votar os eleitores que estejam dentro da assembleia ou secção de voto. Este ano, para evitar ajuntamentos, o número de eleitores por secção foi reduzido de 1500 para mil.

Com esta redução, vai haver 12 984 secções de voto, mais 2783 do que nas últimas eleições legislativas - o que significa que o seu local de voto poderá não ser o mesmo das últimas eleições.