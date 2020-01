Lisboa Capital Verde Europeia. Oceanário mostra arte para cativar novos públicos

Por Rui Silva 10 Janeiro, 2020 • 08:07 Partilhar este artigo Facebook

"One - O Mar como nunca o sentiu" é o nome da instalação artística que é apresentada num novo espaço do Oceanário. A partir de agora, antes de chegar ao aquário propriamente dito, o visitante passa por um corredor escuro onde é confrontado com imagens vídeo do mar de Portugal, projetadas em telas gigantes e gravadas em muito alta definição.

É uma "experiência imersiva" de 16 minutos assinada por Maya de Almeida Araújo, uma cineasta e fotógrafa portuguesa radicada em Londres há vários anos e que agora expõe pela primeira vez em Portugal. Maya é especializada em fotografia subaquática em movimento.

O jornalista Rui Silva mergulhou nesta experiência.

"Estamos a falar de arte", enfatiza o presidente executivo do Oceanário justificando a aposta em comunicar "de uma forma emocional" para cativar novos públicos porque "mudar a perceção das pessoas só com informação é difícil" nos tempos que correm.

Considerando esta aposta "algo único em Portugal e quase único no mundo", João Falcato assume a utilização de expressões artísticas no Oceanário: "Se conseguimos que outro tipo de público venha, vamos provavelmente ser mais eficientes e eficazes na nossa missão de conservação dos oceanos tocando mais gente".