Onze voos de e para o aeroporto da Madeira cancelados devido ao vento

09 Maio, 2023

Onze voos de e para o aeroporto da Madeira da TAP, easyjet e Swiss International estão cancelados ao longo do dia de hoje devido às condições meteorológicas, segundo informação disponível no 'site" da ANA -- Aeroportos.

A ANA Madeira Aeroporto informa numa mensagem publicada no 'site' que as previsões meteorológicas, de vento forte, "apontam para uma continuação de restrições nas partidas e chegadas", pedindo aos passageiros que confirmem o estado do seu voo, antes de se dirigirem ao aeroporto.

Segundo informação disponível às 07h30, ao longo do dia há 11 voos de e para a Madeira da TAP, easyjet e Swiss International cancelados.

Esta terça-feira de manhã, nas partidas foram cancelados um voo da TAP (06h00) com destino a Lisboa, e três voos às 08h45, 09h30 e 10h50 da easyjet para o Porto, Lisboa e Milão, respetivamente

No que diz respeito às chegadas foram cancelados voos da easyjet provenientes do Porto (08h15), Lisboa (09h00) e Milão (10h20).

Na segunda-feira, o vento forte fez com que nove voos divergissem e quatro fossem cancelados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de nordeste, com rajadas até aos 75 quilómetros por hora até às 18h00 desta terça-feira.

Também a capitania do porto do Funchal emitiu na segunda-feira avisos de mau tempo e vento forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira que estarão em vigor até às 18h00 desta terça-feira.