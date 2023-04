Roubos e sequestros. Dez detidos em operação da PSP em Oeiras, Odivelas e Lisboa

© Igor Martins/Global Imagens

Dez pessoas foram detidas pela PSP, esta quarta-feira, no âmbito de uma operação que decorreu em Oeiras, Odivelas e na Ajuda e Lumiar (Lisboa) relacionada com roubos com recurso a armas brancas, agressões e sequestros. A informação foi confirmada à TSF por fonte do Comando Metropolitano de Lisboa.

Em comunicado, a PSP diz que esta operação visou o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária e vários mandados de detenção e que está a ser desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Oeiras.

A operação teve como objetivo acabar com a atividade criminal de um grupo de suspeitos que, com recurso à violência, têm roubado jovens nas imediações das escolas e nos transportes públicos, com maior incidência na área de Oeiras.