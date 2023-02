Operação de investigação criminal procura grupo de jovens que agrediu imigrante nepalês

© José Mota Arquivo Global Imagens

Por TSF/Lusa 13 Fevereiro, 2023 • 09:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP está a conduzir uma operação policial de investigação criminal visando o grupo de jovens que agrediu um imigrante nepalês em Olhão, revela o Comando Distrital da PSP de Faro num comunicado enviado às redações.

A agressão remonta a 25 de janeiro, mas como a vítima não apresentou queixa às autoridades só foi conhecida mais tarde, em fevereiro, quando surgiu nas redes sociais um vídeo do momento. A vítima surge caída no chão, em posição defensiva, a tentar proteger-se de pontapés, murros e pauladas desferidos pelos agressores, cujos rostos não são bem visíveis, por estarem com capuzes.

O grupo também roubou a mochila do jovem nepalês enquanto este suplicava para que parassem de o agredir e lhe devolvessem, pelo menos, os documentos que guardava na mochila.

O caso está a ser investigado pela PSP e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse no sábado que foi identificado "um núcleo de pessoas que estavam nesse grupo que agrediu de forma bárbara" o cidadão, adiantando que a PSP está a realizar diligências em conjunto com o Ministério Público para reunir informação que permita responsabilizar os autores da agressão.

O ministro da Administração Interna adiantou, ainda, que a PSP detetou "outras circunstâncias equivalentes àquelas que se verificaram com este jovem", notando que as investigações estão em "fase avançada".