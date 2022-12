Operação de Natal da GNR regista sete mortos e 11 feridos graves nas estradas

© Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Sete pessoas morreram e 11 ficaram gravemente feridas nos mais de 700 acidentes rodoviários que a Guarda Nacional Republicana registou entre 22 de dezembro e as 7h30 deste domingo, indicam os dados mais recentes divulgados por esta autoridade.

A Operação "Natal 2022" da GNR já fiscalizou 22.858 condutores e detetou 189 que apresentavam excesso de álcool no sangue. Foram detidos 94 por condução com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l e 57 por conduzirem sem habilitação legal para tal.

De entre mais de 4806 contraordenações registadas, a mais comum foi até agora o excesso de velocidade (1502), seguida da falta de inspeção periódica ao veículo (362), falta ou uso incorreto do cinto de segurança, ou sistema de retenção para crianças (175), falta de seguro (132) e uso indevido de telemóvel (102).

Há ainda registo de 159 feridos ligeiros em acidentes nas estradas.

Capitão João Lourenço explica a que é que a GNR está especialmente atenta. 00:00 00:00

Em declarações à TSF, o capitão João Lourenço, da GNR, explicou que esta autoridade está especialmente atenta a comportamentos de risco como "excesso de velocidade, manobras perigosas, sinalização de manobras de ultrapassagem, utilização indevida do telemóvel e não utilização do cinto de segurança ou sistemas de retenção de crianças".

"Todos estes são comportamentos de risco que levam a sinistros", alerta.