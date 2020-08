Operação da PSP na chegada a Lisboa © Orlando Almeida / Global Imagens

A divisão de Trânsito de Lisboa, no âmbito da Operação Verão Seguro vai realizar uma operação de sensibilização na ponte 25 de abril no domingo, 30 de agosto, a partir das 17h00, no sentido Sul-Norte.

Em nota à comunicação social, a PSP explica que se trata de mais uma ação da Operação Verão Seguro, desta vez na mudança de quinzena que fecha o mês de agosto.