Operação especial da PSP em curso em três freguesias de Lisboa

Lisboa, 12/07/2019 - Decorreu hoje na praça do império junto do Mosteiro dos Jerónimos, a cerimónia do DIA DA POLÍCIA 2019, presidida por António Costa e com a presença de Eduardo Cabrita. Durante a mesma decorreu a manifestação silenciosa organizada pelo "Movimento Zero" de polícias descontentes (Orlando Almeida / Global Imagens)

© Orlando Almeida / Global Imagens