PSP faz buscas em centros de inspeção automóvel. Há 34 detidos

PSP faz buscas por suspeitas de corrupção em vários distritos do país © Maria João Gala /Global Imagens

Por Sónia Santos Silva com Melissa Lopes 28 Junho, 2022 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desencadeou esta terça-feira uma operação de investigação criminal em vários distritos do país por suspeitas de corrupção, tendo fonte policial adiantado à TSF que as buscas decorrem em centros de inspeção automóvel de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro e que foram feitas 34 detenções.

À Lusa, a PSP detalhou que os centros de inspeção alvo de buscas se localizam no Cacém, em Queluz de Baixo (concelho de Sintra), em Seixal, em Vila Nova de Famalicão, em Amarante, no Porto e em Lagoa.

Em comunicado, a PSP informou, durante a manhã desta terça-feira, que estavam a ser feitas buscas domiciliárias e não domiciliárias com o objetivo de recolher prova de crimes de corrupção passiva para ato ilícito, corrupção ativa para ato ilícito e falsificação de documentos.

À TSF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a realização das diligências no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), "com a coadjuvação da Polícia de Segurança Pública (PSP) e a estreita colaboração do Instituto de Mobilidade e dos Transportes (IMT)".

O processo encontra-se em segredo de justiça.

Notícia atualizada às 13h05