Operação especial da PSP em curso nos Olivais, em Lisboa. Há detidos e armas de fogo apreendidas

A PSP está a fazer esta terça-feira de manhã uma operação de prevenção criminal visando a apreensão de armas e munições, através do cumprimento de 16 mandados de busca domiciliária e 22 não domiciliária na freguesia dos Olivais, em Lisboa. De acordo com informação recolhida pela TSF, já há vários detidos e armas de fogo apreendidas.

"Esta operação foi projetada e desenvolvida com base em informações que apontavam para a utilização de armas de fogo neste bairro e, com a estreita colaboração da 11.ª secção do DIAP de Lisboa, foram emitidos mandados de busca domiciliária e não domiciliário que estão hoje a ser cumpridos neste bairro", explica à TSF o comissário Teixeira, adiantando que "já há detidos por vários tipos de crimes e armas de fogo apreendidas".

"Há detidos por crimes de violência doméstica, um detido que tinha um mandado de detenção para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, há detidos por ocupação abusiva de algumas residências e detidos por posse de arma de fogo ilegal", afirma, acrescentando que a operação ainda está a decorrer.

Em comunicado a que a agência Lusa teve acesso, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa refere que se trata de uma operação de natureza preventiva e de "grande envergadura em zonas urbanas com grande probabilidade de alguns dos residentes portarem ou terem na sua posse armas de fogo ou armas brancas".

A notícia foi avançada inicialmente pela CNN Portugal. Na operação "Laços de Pólvora" participam valências da PSP, desde a investigação criminal, às equipas de Intervenção rápida, Núcleo de Armas e Explosivos e Unidade Especial de Polícia.

* Notícia atualizada às 09h05