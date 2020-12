Operação Natal e Ano Novo 2020 terá controlo reforçado da GNR até 4 de janeiro

A GNR aconselha a que adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao tráfego © Leonel de Castro/Global Imagens

A GNR intensificará o patrulhamento rodoviário no país, entre esta quarta-feira e 4 de janeiro, nas vias de maior tráfego devido às eventuais deslocações de pessoas durante as festividades desta época do ano.

Durante a operação - adianta a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado - o objetivo é "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, estando ainda atenta às imposições legais decorrentes do atual estado de emergência, como as restrições à circulação e ao recolher obrigatório."

Podendo ocorrer, em especial neste período de Natal, algum aumento do tráfego, a GNR adverte que terá "especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores que por vezes são motivadores de sinistralidade grave", tais como "ao excesso de velocidade, manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem e à utilização indevida do telemóvel".

Em declarações à TSF, o major Paulo Gonçalves admite que a operação deste ano "vai ter algumas nuances diferentes daquilo que ocorria nos anos transatos, principalmente na fase de Ano Novo".

No Ano Novo é proibida a circulação entre concelhos. "Nós vamos estar especialmente atentos. Para além dos fatores de risco que nós tentamos prevenir nesta altura, que estão na origem da sinistralidade rodoviária, vamos também estar especialmente atentos a esse pormenor, que é a circulação de veículos entre concelhos."

A GNR estará também particularmente atenta "à não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como "à incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças".

Para que os condutores tenham umas festividades tranquilas, e aos que necessariamente se tenham de deslocar, a GNR aconselha a que adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade e evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes.

Na mesma linha, a GNR aconselha ainda os condutores que adotem uma condução "atenta, cautelosa e defensiva, para que esta quadra natalícia e a entrada no novo ano, sejam períodos de caracterizados por felicidade e de união das famílias, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária".

Segundo a GNR, no atual contexto de pandemia, os condutores rodoviários devem ainda abster-se de ações, atitudes e comportamentos que poderão potenciar a propagação do vírus Covid-19, devendo seguir e garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde.

Pede a GNR também que se cumpram as regras de circulação decorrentes dos normativos aprovados no âmbito do atual estado de emergência e que as pessoas mantenham o distanciamento físico.

