"Operação Natal e Ano Novo." GNR regista seis mortos e oito feridos graves nas estradas

A "Operação Natal e Ano Novo" da GNR registou seis mortos e oito feridos graves desde quinta-feira até às 07h30 deste sábado. O número foi avançado à TSF pelo major Lourenço.

"A Guarda registou 545 acidentes, dos quais há a lamentar seis vítimas mortais, oito feridos graves e 114 feridos leves", adiantou.

O major Lourenço faz ainda um apelo a "todas as pessoas que se vão fazer à estrada": "Que tenham muita atenção e tenham um comportamento que evite a sinistralidade."

O balanço da "Operação Natal e Ano Novo" da GNR é ainda provisório. Desde quinta-feira foram fiscalizados de 16 mil condutores. Destes, 120 conduziam sob o efeito de álcool, sendo que 60 foram detidos.

Outros 42 foram detidos por conduzirem sem habilitação legal.

Das 3635 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca que 1103 foram provocadas por excesso de velocidade, 300 por falta de inspeção periódica obrigatória, 71 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e ou sistema de retenção para crianças, 86 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 93 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A "Operação Natal e Ano Novo 2022" teve início segunda-feira. Entre 22 e 26 de dezembro, haverá um "período de esforço", no qual a GNR estará "particularmente atenta aos comportamentos de risco dos condutores".