Operação "No€Way". PJ desmantela esquema de fraudes através de MB Way

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quarta-feira, uma operação de combate ao cibercrime, em resposta a casos de fraude através da aplicação MB Way.

No âmbito desta operação, à qual a PJ chamou "No€Way", foram detidas nove pessoas, seis mulheres e três homens, suspeitos de dezenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

Na sequência das detenções e buscas domiciliárias levadas a cabo nesta operação, foram apreendidos "vários objetos relacionados com a prática criminosa" ou "adquiridos da forma ilícita".

"Os autores dos crimes levaram a cabo múltiplas ações criminosas, com impacto em várias vítimas", adianta a PJ em comunicado. "O valor do dano atingiu, até ao momento, cerca de 170 000€, prevendo-se que este valor possa aumentar com a continuação da investigação", acrescenta ainda.

A investigação contou com a colaboração da SIBS, a entidade gestora da aplicação MBWay.

Os detidos serão agora presentes a um juiz, para aplicação de medidas de coação.

Polícia Judiciária deixa alerta

Perante a incidência de casos de burla informática como os detetados no decurso da Operação "No€Way", a PJ deixa algumas recomendações à população, de modo a evitar cair neste tipo de esquemas.

Os conselhos deixados passam por não fornecer a ninguém o código de ativação ou pin de acesso à aplicação MB Way; ter atenção redobrada perante a abordagem de estranhos que queiram pagar por MB Way; nunca adicionar um número de telefone estranho à conta bancária nem instalar esta aplicação sob a orientação de estranhos.

"Se tem dúvidas consulte o seu banco. Informe-se antes de aderir" à aplicação, apela a PJ.