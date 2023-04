Operação Páscoa 2023 termina com pior balanço dos últimos dois anos

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Lusa 13 Abril, 2023 • 06:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No período de Páscoa, entre 06 e 10 de abril, registaram-se mais 11 vítimas mortais nas estradas portuguesas do que na Páscoa de 2022 e mais sete do que em 2021, revelou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Relacionados Operação Páscoa da GNR termina com 15 mortos e 45 feridos graves

O 'balanço global' da Páscoa 2023 é de 16 vítimas mortais, 42 feridos graves e 555 feridos leves, mais 11 vítimas mortais, menos 2 feridos graves e mais 48 feridos leves do que no período da Páscoa de 2022.

Em relação a 2019, verificou-se um aumento de sete vítimas mortais, dois feridos graves e 36 feridos leves, no respetivo período da Páscoa.

"Apesar dos progressos efetuados nos últimos 25 anos em Portugal, o número de mortos e de feridos graves nas estradas portuguesas continua a ser muito elevado. Em média, na última década, 650 pessoas perderam a vida por ano e mais de 2.000 ficaram gravemente feridas", refere a ANSR, em comunicado divulgado na noite de quarta-feira.

No documento, "apela a todos os que utilizam o sistema rodoviário para darem prioridade à vida" e adotarem comportamentos seguros. "Só com o compromisso de todos será possível combater este flagelo que é a sinistralidade rodoviária e atingir o único número aceitável de vítimas mortais: Zero", destaca.

O balanço revela um total de 1.758 acidentes com vítimas esta Páscoa, dos quais 11 acidentes "muito graves" que provocaram 16 vítimas mortais, com idades entre 10 e 71 anos.

Esses acidentes, 6 colisões e 5 despistes, ocorreram nos distritos de Porto, Aveiro, Viseu, Santarém e Évora, em arruamentos e estradas nacionais, envolvendo 10 veículos ligeiros, 3 motociclos, 2 ciclomotores e 1 velocípede.

O balanço da ANSR revela ainda que, entre 6 a 10 de abril de 2023, foram fiscalizados mais de 2 milhões de veículos, quer presencialmente pela GNR e pela PSP, quer através de controlo por radar.

Relativamente à velocidade, foram fiscalizados 1.980.925 veículos, dos quais 1.822.091 pelo SINCRO - Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (92% do total), da responsabilidade da ANRS, representando um aumento de 13,1% face a 2022.

Dos veículos fiscalizados por radar de velocidade, 10.945 circulavam com excesso de velocidade, dos quais 4.027 foram detetados pelos radares da GNR e da PSP e 6.918 pelos da ANSR, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscalizados) de 0,55%, abaixo da taxa registada em 2022 (0,73%). Na Páscoa de 2019, a taxa de infração foi de 0,64%.

Neste período, foram submetidos ao teste de pesquisa de álcool 33.037 condutores, tendo 739 apresentado uma taxa de alcoolemia superior à máxima permitida (TAS=0,50 g/l), dos quais 401 condutores uma TAS superior a 1,20 g/l.

A taxa de infração registada por condução sob influência de álcool foi de 2,24%, inferior à registada em 2022 (2,56%) e em 2019 (2,74%), segundo os dados da ANSR.

Nas fiscalizações foram ainda detetadas 233 infrações relativamente ao uso do telemóvel durante a condução.