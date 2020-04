Operação "Páscoa em Casa" arranca à meia-noite desta quinta-feira

© António Pedro Santos/Lusa

Por Gonçalo Teles 08 Abril, 2020 • 15:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GNR e a PSP arrancam, às 00h00 desta quinta-feira (9 de abril) com a operação "Páscoa em Casa". Até às 24h00 do dia 13 de abril vão estar em vigor medidas mais restritivas aplicadas a este estado de emergência, em especial a proibição de circulação para fora do concelho de residência e o encerramento dos aeroportos portugueses.

As exceções a esta proibição de deslocamento são aquelas que se encaixem em motivos de saúde e urgência, sendo que profissionais de serviços de segurança, Forças Armadas, Saúde e de outras classes podem circular sem restrições.

Trabalhadores dos setores da energia, reabastecimento de retalho ou transportes também podem, "mediante apresentação de declaração", circular.

A PSP vai atuar nas regiões autónomas de Madeira e Açores e nas capitais de distrito e principais cidades do país.

Vão ser organizadas operações nos principais eixos rodoviários, nas entradas e saídas das principais cidades e estações rodo e ferroviárias. A PSP vai ainda verificar parques, orlas marítimas e praças públicas quanto à existência de aglomerações.

Também as situações de obrigatoriedade de isolamento e a verificação de vítimas de violência doméstica vão ser verificadas.

A GNR, que cumpre a operação em conjunto com a PSP, vai também verificar o incumprimento do isolamento obrigatório, fiscalizar e limitar a circulação na época da Páscoa e fiscalizar a abertura de estabelecimentos comerciais.

Redes rodoviárias de acesso ao Norte, Centro, Serra da Estrela, Algarve e locais tradicionalmente concorridos vão ser as mais fiscalizadas pelos militares da GNR. Também os terminais de transportes públicos vão ser monitorizados.

Os idosos mais isolados vão ser alvo de atenção especial por parte da GNR através de "ações de proximidade, especialmente por telefone". Este é o início do "Programa 65 - Longe + Perto".