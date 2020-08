Operação Pico Ruivo resulta na maior apreensão de heroína na Madeira

As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária © Artur Machado/Global Imagens

Por Cristina Lai Men 04 Agosto, 2020 • 09:09

Uma mulher de 55 anos, residente na zona da Grande Lisboa, foi detida no fim de semana no aeroporto do Funchal, na sequência da maior apreensão alguma vez registada no arquipélago da Madeira.

A suspeita carregava 10 kg de heroína, quantidade equivalente a 120 mil doses individuais.

Em nota enviada à TSF, a Polícia Judiciária adianta que a Operação, batizada de Pico Ruivo, culmina uma investigação de quatro meses, com o objetivo de desmantelar um circuito - considerado relevante - de abastecimento de droga na Madeira.

A mulher detida já foi ouvida em tribunal e ficará em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. As investigações prosseguem a cargo da Polícia Judiciária.