Operação Picoas: Altice Internacional suspende representantes legais, gestores e trabalhadores em Portugal

Altice Portugal © Leonardo Negrão / Global Imagens

Por Carolina Rico 19 Julho, 2023 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Altice Internacional decidiu esta quarta-feira suspender vários representantes legais, gestores e trabalhadores, enquanto decorre a investigação da Operação Picoas.

"A Altice International e suas afiliadas colocaram de licença vários representantes legais, gestores e trabalhadores chave em Portugal e no estrangeiro enquanto esta investigação é conduzida", pode ler-se num comunicado divulgado no site oficial da empresa.

A empresa revela que está a decorrer uma investigação interna em Portugal e "noutras jurisdições" e assegura que a filial portuguesa está a cooperar plenamente com as autoridades portuguesas.

Além disso, Altice Internacional indica que está a "rever e reforçar a aprovação de processos de aprovisionamento, pagamentos, ordens de compra e processos relacionado", tanto em Portugal como a nível internacional, "com efeito imediato".

Isto apesar de garantir que "continua a operar as suas atividades" de forma "normal" e "continuará a conduzir negócios com a mais alta integridade e no melhor interesse de todos os acionistas, com os clientes e os trabalhadores na frente".

Na mesma nota, a Altice Internacional destaca que a Altice Portugal "é vítima de fraude", uma vez que "foi alegadamente defraudada como resultado de práticas lesivas e má conduta de certos indivíduos e entidades externas".

Notícia em atualização