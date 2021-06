Operação Rigor Mortis: PJ detém dois médicos e sete agentes funerários por suspeitas de corrupção

Os dois médicos e sete agentes funerários detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, realizou uma ação policial na segunda-feira em várias localidades do concelho de Bragança.

Nesta operação policial, denominada "Rigor Mortis", foram realizadas 29 buscas domiciliárias e não domiciliárias e detidas nove pessoas, seis homens e três mulheres, com idades compreendidas entre os 38 e os 67 anos, adianta a PJ em comunicado enviado à TSF. As nove pessoas são suspeitas de crimes como recebimento indevido de vantagem, corrupção, falsificação de documento e falsidade informática.

De acordo com a polícia, a investigação visava averiguar "a intervenção de dois médicos que, enquanto autoridades de saúde (delegados de saúde), terão emitido e entregado a agentes funerários várias dezenas de certificados de óbito e respetivas guias de transporte de cadáveres", sem que praticassem os atos médicos a que eram obrigados legalmente e mediante uma contrapartida financeira.

Os dois médicos e sete agentes funerários detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias para interrogatório, seguindo-se a aplicação de medidas de coação consideradas adequadas.

A Polícia Judiciária realizou esta operação com a colaboração da Diretoria do Norte, em inquérito dirigido pelo Ministério Público - DIAP do Porto.