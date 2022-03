Operadores de TVDE manifestam-se pela extensão do prazo das matrículas para dez anos

© Igor Martins / Global Imagens

Está marcada para esta quarta-feira uma manifestação dos operadores de TVDE. Diogo Fernandes é um dos responsáveis pelo movimento TVDE em Portugal e um dos organizadores do protesto marcado para a manhã desta quarta-feira.

O movimento defende uma mudança urgente na lei que permita estender as matrículas das viaturas para dez anos para as empresas abertas de 2018 a 2020. Atualmente, a lei só permite que as viaturas tenham uma matrícula com um máximo de sete anos.

Ouça aqui as reivindicações do movimento 00:00 00:00

Diogo Fernandes, ouvido pela TSF, considera "inaceitável" que os TVDE não sejam tratados da mesma forma que os outros operadores de transporte. O movimento nacional exige que os TVDE também possam dispor do mesmo apoio dado aos táxis e aos autocarros para aliviar a subida do preço dos combustíveis.

Ouça as explicações do responsável do movimento, Diogo Fernandes 00:00 00:00

Diogo Fernandes espera que os motoristas possam ser recebidos pelo Presidente da República, em Belém. "Esperamos que o Professor Marcelo Rebelo de Sousa nos ouça e dê um empurrão ao Governo", referiu.

O movimento espera contar com o apoio do Presidente da República para alterar a lei 00:00 00:00

Os motoristas partem do Jamor para Belém, na manhã desta quarta-feira. Depois, seguem em marcha lenta por algumas das principais avenidas da cidade de Lisboa. O protesto tem também paragem prevista no Ministério do Ambiente. Estão igualmente previstas manifestações no Porto e no Algarve.