"Optei pelo privado." A escolha segura de uma grávida nas Caldas da Rainha

Manuel, 10 anos, está feliz com a chegada de mais um irmão. "Já podem fazer uma equipa de futebol", conta a mãe, Inês Alves.

Grávida do terceiro filho, Inês nasceu e vive nas Caldas da Rainha, onde trabalha como psicóloga. Além de Manuel, tem um bebé com cerca de um ano e meio, o Vasco, e espera mais um rapaz, que irá chamar-se António. "As meninas não querem nada comigo", brinca Inês, que apenas recorre à maternidade das Caldas da Rainha em caso de emergência. Devido à "instabilidade desta maternidade e das maternidades em geral, optei pelo privado". Os dois primeiros filhos nasceram num hospital privado, em Lisboa, e o mesmo vai acontecer com António, daqui a quatro meses.

Inês confessa que ainda ponderou ter o terceiro filho no Hospital das Caldas da Rainha, depois de uma "experiência espectacular". No ano passado, com apenas uma semana de vida, Vasco teve de ficar internado e não poderia ter sido mais bem tratado. Contudo, com "estas alterações todas, as maternidades fechadas aos fins-de-semana, a pessoa pode não conseguir fazer o parto aqui", Inês sentiu ainda mais certeza na decisão de ter o filho num hospital privado em Lisboa. "Assim, sei onde ele vai nascer e o médico que fará o parto", resume.

Apesar da opção pelo sector privado, Inês confessa alguma ansiedade. Numa gravidez, já se "anda mais nervosa e com medo", afirma, e "de um momento para o outro, o sítio, o porto seguro, puff! Deixa de existir perto de nós, obviamente, ficamos muito ansiosas".

Com cinco meses de gestação, Inês salienta que está "a uma hora de Lisboa" e numa emergência, "saber que não vou ter um sítio perto, onde em cinco minutos me ponho junto de um médico, gera-me alguns receios". Ao terceiro filho, a gravidez está a correr bem e em setembro, quando as obras na maternidade das Caldas da Rainha estiverem a entrar na reta final, o bebé António vai nascer num hospital privado, em Lisboa.

As obras no bloco de partos do Hospital das Caldas da Rainha estão orçadas em um milhão e 200 mil euros. Devem terminar no dia 31 de outubro.