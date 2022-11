Orçamento aprovado com voto contra da oposição, Irão de Queirós arranca a ganhar e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

O Orçamento do Estado foi aprovado, esta sexta-feira, com voto a favor da maioria do PS, com abstenções de PAN e Livre e o voto contra dos restantes partidos. Antes, foi hora do debate, com direito a trocas de argumentos entre bancadas parlamentares.

O advogado, constitucionalista, professor e comentador, com obra publicada e comentário público, Jorge Bacelar Gouveia foi o convidado desta sexta-feira no programa Em Alta Voz. O professor de direito acredita que o preâmbulo que indica o caminho para o socialismo "tem de ser mudado", discorda do voto aos 16 anos, não vê com bons olhos um mandato único para o Presidente da República e avisa: "A constituição não é um museu."

Esta manhã, no Mundial 2022, o Irão, orientado pelo treinador português Carlos Queiroz, ascendeu esta sexta-feira ao segundo lugar do Grupo B do Mundial de futebol de 2022, ao bater o País de Gales por 2-0. Os dois golos foram marcados depois dos 90 minutos. Antes do jogo, os iranianos voltaram a cantar o hino, após o silêncio no jogo frente à Inglaterra.

No regresso aos treinos da seleção portuguesa após a vitória frente ao Gana, Fernando Santos não contou com a presença dos titulares frente ao Gana, menos Otávio, que se lesionou, e dos suplentes utilizados.