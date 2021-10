Orçamento em debate, fraudes com fundos europeus e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa

A poucas horas do início do debate do Orçamento do Estado para 2022, o Partido Socialista não compreende a intenção do BE e do PCP de votarem contra o documento na generalidade. A líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, garante em entrevista à TSF que "houve um esforço muito grande de encontrar pontes e caminho para continuar" a encontrar soluções à esquerda e sublinha que "este aumento de 40 euros no salário mínimo não pode ser depreciado".

No mesmo plano, a coordenadora do Bloco de Esquerda confirma que não houve desde esta segunda-feira qualquer contacto da parte do Governo com o partido e, na sua perspetiva, o único desejo do Executivo de António Costa só pode ser o de eleições antecipadas. "Eu não consigo compreender qual é a estratégia do Governo a não ser querer eleições antecipadas, e eu acho isso de uma tremenda irresponsabilidade", sustenta Catarina Martins.

Já o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, admitiu esta terça-feira que "até ao último minuto" é possível discutir as respostas para resolver os problemas do país e que o limite para o final das negociações "fica colocado onde o Governo decide colocá-lo". Contudo, depois de meses de negociações que não tiveram um resultado positivo, não acredita que ainda seja possível um acordo com o Governo.

O Tribunal de Contas alerta que mudanças recentes à legislação agravam os riscos de fraude com fundos europeus, nomeadamente com o dinheiro do Programa de Recuperação e de Resiliência (PRR), também conhecido como "bazuca".

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) está preocupada com o aumento do preço dos combustíveis e fala numa "tempestade perfeita" para atingir o transporte rodoviário de passageiros. Em declarações à TSF, o presidente da Antrop, Luís Cabaço Martins, antevê problemas nos serviços e alerta que há transportadoras que acabarão por fechar.

O YouTube suspendeu na segunda-feira o canal do Presidente brasileiro por pelo menos sete dias, após Jair Bolsonaro ter alegado num vídeo que o uso de vacinas contra Covid-19 poderia facilitar o desenvolvimento de SIDA.

O assistente de realização que deu a Alec Baldwin a arma carregada cujo disparo matou uma diretora de fotografia durante filmagens na semana passada já havia sido despedido de um filme anterior por um acidente semelhante, afirmou um produtor.