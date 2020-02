Orçamento Participativo de Oeiras: ciclovias e desfibrilhadores vão avançar

A ciclovia Algés-Miraflores-Alfragide custa 300 mil euros © Linus Schütz/Pixabay

A criação de ciclovias, a colocação de abrigos para gatos e a distribuição de desfibrilhadores estão entre os oito projetos vencedores do Orçamento Participativo de Oeiras, num investimento global de 1,3 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o município.

A ciclovia Algés-Miraflores-Alfragide, um investimento de 300 mil euros, foi dos projetos mais votados neste Orçamento Participativo para o biénio 2019-2020. Entre os projetos com maior investimento (300 mil euros) estão também a criação, até 2022, de uma alameda pedonal no bairro Quinta do Marquês e de um observatório da natureza no Jardim Municipal, ambos em Oeiras.

"O objetivo deste projeto é criar um espaço na estufa-fria (a requalificar) ou noutro edifício existente nas imediações no Jardim, transformando-o em espaço de ciência, tecnologia e de observação da natureza, como recurso para as escolas do concelho e para a comunidade em geral", descreveram os proponentes do Observatório.

Na proposta, destacam que pretendem ainda o mapeamento da vegetação existente, uma exposição interativa com informação da fauna e flora e a criação de guias e mapas de observação e recolha.

A recuperação e valorização da Praia de Algés (200 mil euros) e a requalificação de acessos pedonais e espaço público em Paço de Arcos (Rua Alfredo Lopes Vilaverde), num investimento de 120 mil euros, são outros dos projetos aprovados.

No caso de Algés, pretende-se a recuperação e valorização da praia, "através da colocação de um conjunto de equipamentos que permitam o usufruto como zona de recreio e lazer deste espaço, nomeadamente bancos de estadia, espaço de jogo e recreio e equipamentos de deposição de resíduos".

O acesso para o atravessamento pedonal e ciclável entre Queijas e o Estádio Nacional, com melhoria das condições de acesso ao túnel sob a A5 em Linda-a-Pastora, foi aprovado com um investimento de 60 mil euros.

A "Colocação de Abrigos e Postos de Alimentação nas Colónias de Felídeos", nomeadamente com a substituição das casas existentes na Aldeia dos Miaus, no Jardim Municipal de Oeiras, por quatro abrigos, foi aprovado e tem o valor previsto de cinco mil euros.

"Fazer a Diferença" - Desfibrilhador Automático Externo, num investimento de 50 mil euros, completa a lista dos projetos aprovados. Esta proposta pretende a colocação de equipamentos de Desfibrilhador Automático Externo (DAE) em "locais de grande volume populacional (habitacional e outros) onde, por razões de várias ordens, a chegada de socorro por vezes é demorada".

A proposta inclui a formação de, pelo menos, 18 operadores em Suporte Básico de Vida com DAE e a colocação dos equipamentos no Largo Henrique de Paiva Couceiro, Largo 5 de outubro e no Jardim Almirante Gago Coutinho, em Oeiras, e também na Avenida dos Descobrimentos, em Porto Salvo.

O Orçamento Participativo de Oeiras para o biénio 2019-2020, que recebeu 224 propostas, "é um mecanismo de promoção da cidadania ativa e de democracia participativa e voluntária que assenta na consulta direta aos cidadãos, dando-lhes oportunidade de proporem e elegerem projetos de interesse para o concelho", destacou a Câmara Municipal de Oeiras.