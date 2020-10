Ordem dos Advogados denuncia violação de direitos humanos nos lares de Matosinhos e Reguengos

O relatório aponta o dedo à autoridade de saúde e à ARS Alentejo © Nuno Veiga/Lusa

Por Sónia Santos Silva e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Outubro, 2020 • 12:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ordem dos Advogados encontrou indícios de violação grave de direitos humanos, liberdades e garantias nos lares de Matosinhos e de Reguengos de Monsaraz, onde os surtos de Covid-19 resultaram em várias mortes. Para o coletivo de advogados, os direitos constitucionais não foram assegurados.

Num comunicado enviado às redações, a Ordem dos Advogados deixa um apelo a todos os órgãos de soberania para que sejam tomadas medidas urgentes de forma a evitar a repetição dos erros. As conclusões da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados baseiam-se nos resultados de inquéritos realizados nas últimas semanas.

Não foram respeitados o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à liberdade e à segurança, e o direito à saúde, quer no Lar do Comércio, em Matosinhos, quer no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz. Nesta última instituição, onde morreram 18 pessoas (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade), acresce ainda uma violação do direito constitucional dos consumidores, conclui a Ordem dos Advogados.

As conclusões constam dos relatórios finais de análise às duas instituições. No caso do lar de Matosinhos, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados indica ter recolhidos relatos de: ausência de informação acerca do estado de saúde de residentes aos seus familiares, inexistência de alguns equipamentos de proteção individual, insuficiência ou prestação de cuidados de saúde desadequados (administração de medicação) e pessoais (alimentação e higiene), deficiente funcionamento geral (organização dos espaços, organização e saneamento das instalações sanitárias), alegada demora na testagem de todos os utentes e trabalhadores assim como a obtenção de resultados e falhas nos procedimentos de atuação perante um caso suspeito.

O relatório sobre o Lar do Comércio em Matosinhos aponta ainda falhas no plano de contingência existente em abril, que não respeitava as normas mais básicas da DGS. O documento também refere que as vistorias de várias autoridades locais não deram resultado, ou seja, as inconformidades detetadas não eram corrigidas.

No que respeita ao lar de Reguengos de Monsaraz, o relatório aponta o dedo à autoridade de saúde e à ARS Alentejo, pela desorganização verificada e consequente prejuízo para os doentes. Também é descrito no documento que os responsáveis do lar, que foram alertados pelos profissionais, não agiram atempadamente e em conformidade, que os doentes não foram tratados de acordo com as "boas práticas" clínicas, e que foram criadas condições para a rápida disseminação do vírus.

A instituição de Reguengos de Monsaraz não cumpriu as regras estabelecidas e não teve assim condições para enfrentar com rigor o surto, salienta a análise, que caracteriza a decisão de transferir todos os infetados para um pavilhão como uma medida tardia. Mesmo após a transferência, a falta de gestão e coordenação continuou a impedir que os doentes, os profissionais e os voluntários estivessem em ambiente seguro, discorre o documento da autoria da Ordem dos Advogados.

Aliás, os responsáveis do pavilhão sempre exigiram a presença de médicos e enfermeiros em permanência nas instalações, dada a gravidade clínica da situação, por isso, a Ordem dos Advogados não compreende a manutenção dos doentes num local inapropriado para a realização de cuidados diferenciados.

Para a elaboração dos relatórios agora divulgados, além do estudo de documentação e recolha de testemunhos, nomeadamente de familiares de utentes, a comissão responsável reuniu-se com a Ordem dos Médicos, com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, com a União das Misericórdias Portuguesas, com a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos e com a Direção-Geral da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS