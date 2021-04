Ordem dos Advogados quer explicações do MP sobre a acusação da Operação Marquês

© Pedro Rocha/Global Imagens

A Ordem dos Advogados exige que o Ministério Público explique o que se passou na acusação da Operação Marquês. O bastonário diz que tem de haver um escrutínio ao funcionamento da justiça e que esta situação justifica que seja feita uma "reflexão sobre o funcionamento da justiça".

Menezes Leitão quer uma "resposta cabal" às palavras de Ivo Rosa, que criticou vários pontos da acusação do Ministério Público e resultaram na queda dos crimes de corrupção de que estava acusado José Sócrates. O bastonário da Ordem dos Advogados considera que as palavras do juiz de instrução foram "muito graves" e diz que o funcionamento do Ministério Público "deve ser escrutinado como todos os outros poderes".

"O que passou para a opinião pública em direto perante todas as televisões foi uma acusação duríssima feita por um juiz de instrução num dos processos mais importantes da justiça portuguesa", sublinha Menezes Leitão, que também deixa críticas à duração de toda a Operação Marquês.

O bastonário da Ordem dos Advogados considera desadequadas as palavras do juiz Ivo Rosa que se referiu à decisão instrutória como respeitando "o tempo da justiça". O período da acusação demorou quatro anos a ser terminado, algo que Menezes Leitão diz ser "excessivo" e os dois anos que demorou a decisão instrutória é uma situação "absolutamente absurda".