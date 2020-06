Ordem dos Médicos acusa Governo de não ouvir profissionais de saúde

O bastonário dos médicos sublinha que são precisas medidas fortes © António Pedro Santos/EPA

Por TSF 27 Junho, 2020 • 21:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ordem dos Médicos acusa o Governo de ter deixado de ouvir os profissionais de saúde, ao contrário do que aconteceu no início da pandemia. O bastonário Miguel Guimarães afirmou à TSF que "os novos casos de infeção" na Grande Lisboa provam a incapacidade das autoridades de saúde em antecipar os problemas do desconfinamento.

Miguel Guimarães lembra o Governo que é preciso ter humildade para ouvir quem está no terreno.

"No início ouvia-se muita gente e tentava-se envolver as pessoas todas, nomeadamente os profissionais e, sobretudo, os médicos. Isso aconteceu e foi extremamente positivo, o envolvimento das pessoas, ouvir a opinião delas e levá-la em linha de conta. Agora não, deixámos praticamente de ser ouvidos", explicou à TSF Miguel Guimarães.

O bastonário dos médicos sublinha que são precisas medidas fortes, para não correr atrás do prejuízo.

"Ainda não temos a situação dominada, há cadeias que nos estão a fugir. É uma altura em que estamos a desconfinar, temos de estar com mais atenção e introduzir novas medidas para nos ajudarem como a georreferenciação, o controlo à distância. Temos de dar passos ainda mais fortes, mais robustos, para conter a infeção", acrescentou o bastonário da Ordem dos Médicos.