Ordem dos Médicos assegura vacinação de 4200 médicos do privado

Há 4200 médicos do setor privado que querem ser vacinados contra a Covid-19, mas ainda estão à espera de ser chamados, apesar de terem sido considerados como grupo prioritário.

Em declarações à TSF, o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, explica que a lista de clínicos foi atualizada em fevereiro e entregue à coordenação da task-force para a vacinação, que já aceitou o apoio da Ordem para todo o processo.

A vacinação destes médicos, coordenada pela Ordem dos Médicos em parceria com as estruturas militares, já está a decorrer em alguns locais do país. Começou este fim de semana no Porto, com a imunização de 626 médicos com 65 ou mais anos de idade, e prossegue esta terça-feira no Algarve.

Na quarta-feira inicia-se o processo em Lisboa, que será "mais demorado" - pelo menos uma semana e meia - uma vez que existem mais clínicos na capital. Seguir-se-ão posteriormente os médicos do Centro.

A Ordem dos Médicos já está a trabalhar numa "segunda lista de pessoas" que não responderam ao levantamento de nomes inicial, mas que ainda não foram vacinadas, acrescenta Miguel Guimarães.

De acordo com orientações da Direção-Geral da Saúde e da própria Task-Force, aos médicos acima dos 65 anos serão administradas vacinas da Pfizer. Para os médicos com menos de 65 anos são disponibilizadas vacinas da AstraZeneca, revela ainda a Ordem em comunicado.

Também os enfermeiros estão a apoiar a task-force no processo de vacinação destes profissionais de saúde. Durante este mês de março vão ser vacinados dez mil enfermeiros, alguns dos quais estudantes que estão integrados no Serviço Nacional de Saúde, explicou a bastonária Ana Rita Cavaco à TSF.

