Ordem dos Médicos cria comissão técnico-científica para avaliar denúncias no Hospital de Faro

Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos

Por Rui Oliveira Costa 11 Abril, 2023 • 17:04

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, anunciou esta terça-feira a criação de uma comissão técnico-científica com peritos independentes para avaliar as denúncias de erros e negligência no Hospital de Faro.

"Hoje, a Ordem dos Médicos teve uma reunião com o ministro da Saúde, onde foram colocados vários assuntos de preocupação da Ordem dos Médicos, na qual este assunto foi prioritário. Acertámos com o Ministério da Saúde a criação de uma comissão técnico-científica de peritos médicos independentes que vão avaliar as denúncias", disse Carlos Cortes em conferência de imprensa.

Apesar de a Ordem dos Médicos ter "órgãos técnicos", entendeu que "perante a especificidade do que foi relatado e das queixas era importante termos uma intervenção célere e consequente, para salvaguardar a segurança dos cuidados de saúde no Algarve".

O bastonário assegurou que a Ordem dos Médicos teve conhecimento das denúncias no final da semana passada, tendo agido imediatamente: "Foi remetido ao conselho disciplinar da Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos e comunicámos ao Ministério Público, à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, à Entidade Reguladora da Saúde, ao Ministério da Saúde, à ARS Algarve e ao Conselho de Administração a quem pedimos explicações urgentes."

"Eu próprio tive a oportunidade de estar em contacto telefónico com a médica que fez as denúncias para perceber exatamente a dimensão da gravidade das denúncias e decidimos, em conjugação com o Conselho Regional do Sul, fazer uma primeira avaliação no Hospital de Faro, com o Conselho de Administração, a direção clínica, a direção do serviço, os médicos do serviço e os médicos internos do serviço", revelou Carlos Cortes.

O bastonário da Ordem dos Médicos promete acompanhar a situação "de forma próxima".

O Ministério Público instaurou um inquérito sobre alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro denunciados por uma médica interna, anunciou esta segunda-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Este inquérito surge na sequência da queixa efetuada pela médica interna Diana de Carvalho Pereira, relatada na sua conta na rede social Twitter, na Polícia Judiciária sobre "11 casos ocorridos entre janeiro e março" no hospital de Faro de "erro/negligência" no serviço de cirurgia.