Ordem dos Médicos critica atraso de nomeações na Guarda e Castelo Branco

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) criticou, esta sexta-feira, o atraso na nomeação, pelo Governo, dos novos conselhos de administração das unidades locais de saúde (ULS) da Guarda e de Castelo Branco.

A posição da SRCOM surge numa altura em que o país vive uma crise sanitária sem precedentes, "com o recrudescimento de novos casos de Covid-19 e com um risco de transmissibilidade da Covid-19 (RT) em franco agravamento na região Centro, de que resultam as consequentes exigências e desafios à capacidade de decisão e de liderança das unidades de saúde".

Em comunicado, a SRCOM apela à ministra da Saúde "para pôr fim ao inexplicável atraso de mais de 10 meses" para a nomeação dos conselhos de administração daquelas duas unidades de saúde do interior do país.

"O Ministério da Saúde está a tardar em proceder à nomeação dos administradores das ULS de Castelo Branco e da Guarda, deixando estas unidades de saúde amputadas do dever de liderança eficaz numa fase especialmente complexa como a que estamos a viver", critica Carlos Cortes, presidente daquela estrutura.

O responsável, citado na nota, considera a situação como "mais uma prova flagrante de incompetência e de desleixo do Ministério da Saúde perante a gestão da pandemia".

A SRCOM lembra que a ULS de Castelo Branco está atualmente sem presidente do Conselho de Administração "já que este se reformou há sete meses".

A ULS da Guarda continua a ser liderada pela médica Isabel Coelho, que iniciou funções no dia 2 de maio de 2017 e terminou a comissão de serviço no dia 31 de dezembro de 2019.

