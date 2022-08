Ordem dos Médicos espera um novo ministro que "resolva os problemas" da saúde em Portugal

Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães © Pedro Correia/Global Imagens

Por Lusa 30 Agosto, 2022 • 09:02

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) disse esta terça-feira que só o primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, podem explicar o porquê da demissão da titular da pasta da Saúde e que para o cargo se pretende alguém que "faça acontecer".

Em declarações à agência Lusa, Miguel Guimarães referiu que para o Ministério da Saúde se pretende "um ministro que faça acontecer e que resolva os problemas que afetam a saúde em Portugal e que de uma forma transversal afetam todos os portugueses".

"A saída da senhora ministra do Governo é uma decisão dela e que só ela pode explicar aos portugueses. E só o senhor primeiro-ministro pode explicar porque aceitou de imediato esta demissão", referiu, a propósito do pedido de saída do Governo de Marta Temido, conhecido esta terça-feira de madrugada.

Para Miguel Guimarães falta saber se a saída de Temido se deve "ao facto de já não ter alternativas para resolver os graves problemas da saúde em Portugal".

"Ou foi porque o Governo não lhe deu condições para executar as medidas estruturais que eventualmente poderia querer fazer no Serviço Nacional de Saúde", questionou.

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou esta terça-feira a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.