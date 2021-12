Ordem dos Médicos também pede divulgação dos pareceres sobre vacinação de crianças

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães © Orlando Almeida/Global Imagens

A Ordem dos Médicos quer que a Direção-Geral da Saúde (DGS) publique o parecer que deu origem à recomendação da vacinação das crianças entre os cinco e os 11 anos contra a Covid-19. O PSD, o CDS-PP e o Iniciativa Liberal também já tinham requerido a divulgação.

"A Ordem dos Médicos tomou conhecimento, através da comunicação social, da decisão tomada pela Direção-Geral da Saúde e considera que o parecer deve ser do conhecimento desta associação pública profissional, mas também de todos os cidadãos. A confiança das populações nas instituições é crítica para o sucesso no combate à pandemia e para a própria democracia, e a transparência na vacinação das crianças é crucial para que os pais possam tomar decisões informadas", explica o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

O bastonário da Ordem dos Médicos enviou um ofício à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a pedir o "acesso ao parecer que sustentou a decisão da Comissão Técnica de Vacinação".

Miguel Guimarães acredita que a decisão de vacinar as crianças "deve ser acompanhada da divulgação de mais dados sobre a real situação da pandemia no nosso país", nomeadamente "o impacto do vírus na população pediátrica entre os cinco e os 11 anos", relativamente ao número de infeções, de internamentos e "eventuais mortes e sequelas".

A Ordem dos Médicos lamenta ainda que "não tenha sido ouvido o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida" para a tomada de decisão.

Na manhã desta quinta-feira, o deputado do PSD Ricardo Baptista Leite tinha feito o mesmo pedido, em declarações à TSF. "Confiando nós naquilo que é o trabalho da comissão técnica de vacinação, entendemos que será um trabalho em prol da construção dessa relação de confiança que sairá da publicação destes pareceres e creio que todos entenderão que a vacinação é, enquanto não tivermos uma terapêutica eficaz e acessível para combater a Covid-19, o instrumento mais seguro de combate à pandemia e tudo devemos fazer para evitar perder esse lado de confiança", argumentou.

Além do PSD, também o CDS-PP e o Iniciativa Liberal exigem a divulgação dos documentos.