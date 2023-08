Organização rejeita que festival Sudoeste esteja em risco e acompanha incêndio em Odemira

A Zambujeira do Mar recebe o festival Sudoeste de 9 a 12 de agosto © Tiago Canhoto/Lusa (arquivo)

O promotor de eventos Luís Montez, da Música no Coração, que organiza o MEO Sudoeste, afasta um cenário que coloque em risco a realização daquele festival no Alentejo, garantindo, em declarações à TSF, que o incêndio em Odemira está a ser seguido "com muita atenção".

"Primeiro que chegue aqui alguma coisa... O resto do país está muito pior", disse Luís Montez, argumentando que o festival na Zambujeira do Mar foi preparado com "cuidado" e que todos os meios de segurança estão garantidos.

"Temos aqui todos os meios de segurança, desde bocas de incêndio, viaturas de intervenção rápida, bombeiros, GNR, Proteção Civil, segurança privada (...). Isto [o festival] foi preparado com muita antecedência. Os terrenos estão todos limpos e somos cercados por um canal de água feito pelo engenheiro Duarte Pacheco há 60 anos", sublinhou.

As portas do campismo da Herdade da Casa Branca abriram-se no sábado e, de acordo com Luís Montez, já chegaram pelo menos oito mil festivaleiros.

Questionado sobre possíveis dificuldades na chegada ao recinto, devido às estradas cortadas, o responsável garantiu que não existem.

O incêndio que deflagra em Odemira mobiliza, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mais de 800 operacionais e tem levado a constrangimentos no trânsito.

A circulação rodoviária está cortada na Estrada Nacional (EN) 120, entre São Teotónio e Odeceixe, assim como nas Estradas Municipais (EM) 501, entre São Teotónio e Relva Grande, e 1186, entre São Miguel e Vale dos Olhos.