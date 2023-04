Organização da Ovibeja não convidou membros Governo para visitar feira

© João Silva/Global Imagens (arquivo)

Nenhum membro do Governo foi convidado a visitar a 39.ª edição da Ovibeja, que arranca dia 27 em Beja e que voltará a receber o Presidente da República, anunciou esta segunda-feira o presidente da associação que organiza o certame.

Em entrevista divulgada pela ACOS - Associação de Agricultores do Sul, com sede em Beja, e enviada à agência Lusa, o presidente Rui Garrido revelou que a direção da instituição "tomou a decisão de não convidar formalmente a senhora ministra da Agricultura [Maria do Céu Antunes] para visitar a Ovibeja".

Em causa está, disse, "o descontentamento generalizado dos agricultores, bem patente nas várias manifestações realizadas neste último mês [de março], nas quais a ACOS tem participado ativamente".

O presidente da ACOS acrescentou que a associação decidiu alargar esta decisão ao primeiro-ministro, António Costa, e a todo o atual Governo.

"O primeiro-ministro também não ouve a contestação dos agricultores e teima em manter no Governo uma ministra sem qualquer peso político e sem competência para o lugar. Naturalmente que, perante uma postura desta índole, não faz, igualmente, sentido convidar o senhor primeiro-ministro e, por consequência, outros membros do atual Governo", argumentou.

O presidente da ACOS anunciou ainda que, por oposição, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai visitar o certame alentejano em 29 de abril (sábado), "da parte da tarde".

A 39.ª edição da feira agropecuária Ovibeja, agendada para Beja, de 27 de abril a 1 de maio, é promovida pela ACOS -- Associação de Agricultores do Sul e costuma contar anualmente com mais de mil expositores no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito.

A feira, que junta ruralidade e inovação, tem como tema central nesta edição "Comunicar, Um Grande Desafio para a Agricultura".

A oferta do evento inclui concursos, exposições de gado, demonstrações equestres, provas desportivas, exposições empresariais e institucionais ou comércio, e o 12.º Concurso Internacional de Azeite Virgem Extra -- Prémio CA Ovibeja, entre outros destaques.

A música é outro dos pontos fortes da feira, com as 'ovinoites' a atraírem milhares de jovens ao recinto.

Luís Trigacheiro, Quatro e Meia, Xutos e Pontapés e Bárbara Tinoco são cabeças de cartaz desta 39.ª edição, que conta também com a atuação de DJ.