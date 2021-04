Os 26 concelhos em risco de não desconfinar, Rt de 1 no continente e outros destaques TSF

Portugal ainda tem 26 concelhos acima do limiar de risco de incidência da Covid-19 © Manuel de Almeida/EPA

A segunda fase do plano de desconfinamento arrancou esta segunda-feira, mas Portugal ainda tem 26 concelhos acima do limiar de risco de incidência da Covid-19, podendo não avançar no desconfinamento caso a situação se mantenha na próxima avaliação do Governo, segundo o mais recente boletim epidemiológico.

Boletim esse que revelou também que o índice de transmissibilidade do SARS-CoV-2 no país é de 0,98, mas o valor já atingiu 1, se for tido em conta apenas o território continental de Portugal.

Com o prazo de entrega da declaração de IRS a decorrer, a Autoridade Tributária e Aduaneira lançou um alerta para um esquema de obtenção ilegal de informação (phishing) através de um e-mail fraudulento, relacionado com o processo de entrega e reembolso do IRS.

Lá fora, a estação britânica Sky News divulgou imagens inéditas que mostram o rasto de destruição deixado pelos terroristas islâmicos em Moçambique: casas queimadas e cadáveres pelo chão.

Pela Islândia, a erupção vulcânica que dura há mais de duas semanas tem nova fissura ativa. A abertura foi registada ao fim da manhã e a corrente de lava está a dirigir-se para um pequeno vale localizado nas imediações, chamado Merardalir. A nova fissura expeliu lava a várias centenas de metros de distância.