Fernando Alves conduz uma emissão em direto do Porto, para comemorar os 90 anos do jornalista Germano Silva, com reportagem de Rute Fonseca e a presença de vários convidados especiais, como Rui Moreira e Jorge Nuno Pinto da Costa.

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, marcou presença nesta homenagem a Germano Silva © TSF/JN

Esta data é ainda assinalada com o lançamento do novo livro de Germano Silva, "Porto: As Histórias que Faltavam", uma compilação das crónicas jornalísticas com que brindou os leitores, no Jornal de Notícias, durante mais de 30 anos.

Ouça aqui a 1.ª parte da emissão especial 00:00 00:00

Ouça aqui a 2.ª parte da emissão especial 00:00 00:00

Ouça aqui a 3.ª parte da emissão especial 00:00 00:00

Nascido em 1931, em Penafiel, Germano Silva mudou-se com a família para o Porto logo na infância e foi lá que cresceu, estudou e trabalhou toda a vida. Chega ao Jornal de Notícias em 1956, onde passou de estagiário a repórter-informador, repórter, redator e chefe de redação - e, apesar da reforma, em 1996, manteve-se sempre ligado ao jornal.

Germano Silva © André Rolo/Global Imagens

Foi galardoado com as medalhas de mérito, grau ouro, pelas Câmaras Municipais do Porto e de Penafiel, recebeu o título de doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto e foi agraciado com a Ordem de Mérito, grau de Comendador, pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Já este ano, ofereceu ao Arquivo Histórico Municipal do Porto parte do seu espólio, reunido ao longo de décadas de trabalho.