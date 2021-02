Os algoritmos já aceleram a relação entre empresas e universidades

© AFP

Por Nuno Domingues 11 Fevereiro, 2021 • 00:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A saúde e o retalho são, em Portugal, duas das áreas em que a Inteligência Artificial mais está presente, na atividade diária.

É uma das conclusões de um estudo coordenado pelo investigador João Castro, da Nova SBE, a escola de gestão e economia, da Universidade Nova.

Ouça a entrevista do jornalista Nuno Domingues ao investigador João Castro. 00:00 00:00

Apesar de condicionado pela pandemia, a investigação permitiu concluir que o interesse pelo desenvolvimento e pela utilização de soluções baseadas em inteligência artificial é hoje transversal nos negócios, mas acima de tudo na academia.

Os autores do estudo detetaram que há unidades de investigação neste tema, em várias escolas de todo o país.

João Castro acredita mesmo que este é um dos setores onde funciona melhor a ligação das universidades às empresas.

Com mais ou menos impacto, a inteligência artificial está hoje nas empresas de serviços, da indústria e na administração pública.

O coordenador do estudo acredita que a pandemia, com tudo o que trouxe de negativo à economia, também serviu para abrir cabeças para a necessidade de mudar alguns processos.

E isso, pode ser um empurrão a uma maior aposta na gestão com recurso aos famosos algoritmos que ensinam as máquinas pensar mais depressa.

O estudo, diz João Castro, é apenas uma fotografia da situação, uma espécie de filme ainda em rodagem.

O estudo "Artificial Intelligence Pathways and Opportunities, a View from Portugal", foi elaborado com o apoio da Google, e é hoje revelado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O investigador João Castro, explicou ao jornalista Nuno Domingues que já é muito consistente, o uso de inteligência artificial nos processos produtivos, em Portugal.