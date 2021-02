Os avisos de Marcelo e Costa, o Rt no mínimo e outros destaques TSF

© Patrícia de Melo Moreira/AFP (arquivo)

Está aprovada mais uma renovação do estado de emergência em Portugal. Com votos a favor de PS, PSD, CDS, PAN e da deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, votos contra de IL, CHEGA, PEV, PCP e da deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira e a abstenção do BE, o estado de exceção mantém-se até ao dia 1 de março.

O primeiro-ministro, António Costa, não demorou a deixar um aviso depois de concluído o Conselho de Ministros que discutiu as medidas a adotar: não só este não é o momento para discutir desconfinamentos como o atual deve manter-se durante o mês de março.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou um aviso na mesma linha e acrescentou-lhe mais algumas: não só o país deve tentar sair da primavera sem colocar o verão e o outono em risco, como deve, até à Páscoa, reduzir o número de casos diários para menos de dois mil.

Precisamente sobre a Páscoa falou, também, António Costa. A deste ano, garante, "não será a que conhecemos". E também não há Carnaval.

Voltemos a Belém. Num discurso ao país pouco depois das 20h00, Marcelo recusou-se também a participar em qualquer crise política que nasça da pandemia, por mais "sedutora" que seja. Já basta a crise sanitária", sublinhou.

O que Marcelo também recusou - ou neste caso proibiu - foi a proibição imposta pelo Governo à venda de livros e material escolar. O jogo de palavras é de António Costa.

Por fim, um número português que é tão pequeno e tão positivo que bateu um recorde em Portugal. O índice de transmissibilidade do coronavírus no país é, neste momento, de 0,77, o mais baixo desde o início da pandemia. Trocado por miúdos: proporcionalmente, cada dez pessoas infetam apenas outras sete. Assim, o número total de infetados tem tendência a diminuir.